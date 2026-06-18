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USA : l'indice Philly Fed repasse en territoire positif en juin
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 14:40

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a globalement progressé, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale calculé par la Fed locale, qui est passé de -0,4 en mai à 10,3 en juin, un niveau globalement conforme aux attentes des économistes.

Les indicateurs de l'enquête relatifs à l'activité générale et aux nouvelles commandes ont rebondi en territoire positif ce mois-ci, de même que celui de l'emploi, bien que la plupart des entreprises continuent de ne signaler aucun changement de leurs effectifs.

La Fed de Philadelphie ajoute que l'indice des prix payés a augmenté ce mois-ci, tandis que celui des prix reçus a, au contraire, reculé. Enfin, les entreprises manufacturières continuent d'anticiper une croissance globale au cours des six prochains mois.

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