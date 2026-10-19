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USA : l'indice NAHB inférieur aux attentes en octobre
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 16:02

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L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 29 en octobre, contre 31 attendu. Il avait atteint 32 en septembre.

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