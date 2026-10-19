USA : l'indice NAHB inférieur aux attentes en octobre

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 29 en octobre, contre 31 attendu. Il avait atteint 32 en septembre.
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