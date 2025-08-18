USA : l'indice NAHB inférieur aux attentes en août

(AOF) - L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 32 en août contre 34 attendu. Il avait atteint 33 en juillet.
