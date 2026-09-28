USA : l'indice manufacturier de la Fed de Dallas

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas en septembre ressort à 9,8 contre 11,6 en août. Il était attendu à 1.
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