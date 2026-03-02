 Aller au contenu principal
USA : l'indice ISM manufacturier recule moins que redouté en février
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 16:08

Aux Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier du mois de février a fait mieux que prévu. Il a reculé de 52,6 à 52,4 points, là où les analystes tablaient sur un repli plus important à 51,8 points.

Pour Susan Spence, présidente du comité du Manufacturing Business Survey de l'ISM : "en février, l'activité manufacturière américaine est restée en zone d'expansion, bien qu'elle ait progressé à un rythme plus lent que le mois précédent.

Sur les cinq sous-indices qui composent le PMI, deux (nouvelles ainsi que commandes et production) indiquent une croissance ralentie, tandis que les indices de l'Emploi et des Stocks restent en contraction. Les trois indicateurs de demande (nouvelles commandes, carnet de commandes et nouvelles commandes à l'exportation) sont en expansion. L'indice des stocks des clients reste en territoire "trop bas", se contractant à un rythme légèrement moins soutenu. Un statut "trop bas" pour les stocks des clients est généralement considéré comme un signe positif pour la production future".

