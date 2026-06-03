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USA : l'indice ISM manufacturier accélère en mai
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 16:07

Aux Etats-Unis, la croissance de l'indice ISM non manufacturier a connu une accélération nettement supérieure aux attentes le mois dernier.

L'indice la mesurant est passé de 53,6 à 54,5 points, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1 point, à 53,7 points. Il reste ainsi en phase d'expansion (au-dessus des 50 points) pour le 23ème mois consécutif.

Dix-sept secteurs d'activité ont signalé une croissance en mai, soit trois de plus qu'en avril, tandis que le nombre de secteurs en contraction est tombé à un seul, contre trois en avril.

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