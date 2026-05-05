USA-L'indice ISM des services ralentit en avril, les nouvelles commandes chutent

L'expansion du secteur des services aux États-Unis a ralenti pour un deuxième mois consécutif en avril, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi, tandis que les nouvelles commandes sont à leur plus bas niveau en trois ans, dans un contexte de forte hausse des prix de l'énergie résultant de la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran.

L'indice PMI non manufacturier de l'Institute for Supply Management (ISM) a chuté à 53,6 en avril, contre 54,0 en mars.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 53,7.

Un indice supérieur à 50 indique une expansion du vaste secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

L'indice sur l'emploi est également resté négatif, se maintenant sous la barre des 50 pour un deuxième mois consécutif, à 48,0 en avril contre 45,2 en mars.

L'indice de l'activité commerciale de l'enquête a progressé de 2 points pour atteindre 55,9, bien que d'autres composantes étaient plus pessimistes.

L'indice des nouvelles commandes a chuté à 53,5, contre un plus haut de trois ans de 60,6 en mars, soit une baisse de 7,1 points, la plus importante depuis mars 2023.

L'indice des prix payés restant inchangé à 70,7, un niveau correspondant à celui d'octobre 2022, lorsque la vague d'inflation post-pandémique commençait tout juste à s'atténuer.

L'indice ISM des délais de livraison, qui augmente à mesure que ces délais s'allongent, a atteint 56,8, son plus haut niveau depuis juillet 2022, après 56,2 en mars.

(Rédigé par Dan Burns ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)