USA : l'indice Empire State recule nettement plus qu'attendu en septembre

(AOF) - Aux États-Unis, l’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s’est contracté plus que prévu en septembre. Il est passé de 11,90 points, à -8,70, là où les analystes tablaient sur un recul autour de 4,30 points. À -8,70 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de juin.
