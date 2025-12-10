USA : l’indice du coût de l'emploi progresse moins que prévu au troisième trimestre

(AOF) - L’indice du coût de l'emploi a progressé de 0,8% durant le troisième trimestre 2025, selon le bureau américain des statistiques du travail. L’augmentation était attendue à 0,9% comme au trimestre précédent.
