 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : l'indice des prix PCE conforme aux attentes en septembre
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 13:44

Ajouter Boursorama à vos sources

Exprimé en rythme annuel, le taux d'inflation américain au sens de l'indice des prix PCE (Personal Consumption Expenditures) s'est établi à 3,6% en septembre, en hausse par rapport au mois précédent ( 3,4%), conformément aux anticipations des économistes.

Le département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant l'énergie et les produits alimentaires, le taux d'inflation annuel PCE des États-Unis s'est également légèrement accru d'un mois sur l'autre, à 3,1%, en ligne avec le consensus de marché.

En variation mensuelle, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,5% en données totales et de 0,3% en données sous-jacentes en septembre, après des hausses de 0,3% en août dans les deux cas.

Par ailleurs, le département du Commerce indique que les revenus et les dépenses des ménages ont progressé respectivement de 0,2% et de 0,5% en septembre par rapport au mois précédent, alors que les économistes anticipaient des hausses de 0,3% et de 0,9%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 970 +1,05%
TOTALENERGIES
84,6 +1,20%
2CRSI
26,8 -2,62%
Pétrole Brent
113,82 -0,45%
SOITEC
133 +8,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank