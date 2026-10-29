USA : l'indice des prix PCE conforme aux attentes en septembre

Exprimé en rythme annuel, le taux d'inflation américain au sens de l'indice des prix PCE (Personal Consumption Expenditures) s'est établi à 3,6% en septembre, en hausse par rapport au mois précédent ( 3,4%), conformément aux anticipations des économistes.

Le département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant l'énergie et les produits alimentaires, le taux d'inflation annuel PCE des États-Unis s'est également légèrement accru d'un mois sur l'autre, à 3,1%, en ligne avec le consensus de marché.

En variation mensuelle, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,5% en données totales et de 0,3% en données sous-jacentes en septembre, après des hausses de 0,3% en août dans les deux cas.

Par ailleurs, le département du Commerce indique que les revenus et les dépenses des ménages ont progressé respectivement de 0,2% et de 0,5% en septembre par rapport au mois précédent, alors que les économistes anticipaient des hausses de 0,3% et de 0,9%.