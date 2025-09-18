USA : l'indice des indicateurs avancés recule plus que prévu en août

(AOF) - Aux États-Unis, l’indice des indicateurs avancés du mois d'août a reculé de 0,5%, contre un repli attendu à 0,2%, après une hausse de 0,1% en juillet. Cet indicateur calculé par la Conference Board est conçu pour résumer et fournir une indication précoce des points de retournement importants du cycle économique et l’orientation future de l’économie à court terme.
