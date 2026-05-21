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USA : l'indice de la Fed de Philadelphie très inférieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 14:48

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est très nettement dégradé en mai en passant de 26,7 à -0,4 point, là où les analystes tablaient sur 17,6.

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