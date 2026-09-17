USA : l'indice de la Fed de Philadelphie recule moins que prévu

Au mois de septembre, l'indice de la Fed de Philadelphie, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis, s'est affaissé mais moins que redouté.

Il est passé de 47,4 à 37,8 points, alors que les analystes tablaient sur une baisse à 31,3 points.

Selon le communiqué : "L'activité manufacturière dans la région a globalement progressé, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Manufacturing Business Outlook Survey de septembre. Les indicateurs de l'enquête relatifs à l'activité générale, aux nouvelles commandes et aux expéditions sont tous restés à des niveaux élevés ce mois-ci. L'indice de l'emploi a reculé mais est resté positif, continuant ainsi de signaler une hausse globale de l'emploi. Les deux indicateurs de prix ont progressé ce mois-ci après avoir diminué le mois dernier. Les entreprises continuent d'anticiper une croissance globale au cours des six prochains mois".