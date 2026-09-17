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USA : l'indice de la Fed de Philadelphie recule moins que prévu
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 14:35
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Au mois de septembre, l'indice de la Fed de Philadelphie, qui mesure le niveau de l'activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis, s'est affaissé mais moins que redouté.

Il est passé de 47,4 à 37,8 points, alors que les analystes tablaient sur une baisse à 31,3 points.

Selon le communiqué : "L'activité manufacturière dans la région a globalement progressé, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête Manufacturing Business Outlook Survey de septembre. Les indicateurs de l'enquête relatifs à l'activité générale, aux nouvelles commandes et aux expéditions sont tous restés à des niveaux élevés ce mois-ci. L'indice de l'emploi a reculé mais est resté positif, continuant ainsi de signaler une hausse globale de l'emploi. Les deux indicateurs de prix ont progressé ce mois-ci après avoir diminué le mois dernier. Les entreprises continuent d'anticiper une croissance globale au cours des six prochains mois".

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