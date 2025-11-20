 Aller au contenu principal
USA : l'indice de la Fed de Philadelphie a rebondi, mais pas autant que prévu
information fournie par AOF 20/11/2025 à 14:38

(AOF) - Au mois de novembre, l’indice de la Fed de Philadelphie, qui mesure le niveau de l’activité dans le secteur manufacturier, s’est nettement amélioré, mais pas autant qu’espéré. Il est ainsi passé de -12,8 à -1,7 points, là où les analystes tablaient sur un retour à un niveau positif à 1 point.

Banques centrales
