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USA : l'indice de la Fed de Dallas inférieur aux attentes
information fournie par Zonebourse 29/06/2026 à 16:38

Aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Dallas a été décevant. Au mois de juin, il s'est installé à tout juste 0, contre 0,4 point un mois plut tôt, alors que les analystes tablaient sur une amélioration à deux points.

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