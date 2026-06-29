USA : l'indice de la Fed de Dallas inférieur aux attentes

Aux Etats-Unis, l'indice de la Fed de Dallas a été décevant. Au mois de juin, il s'est installé à tout juste 0, contre 0,4 point un mois plut tôt, alors que les analystes tablaient sur une amélioration à deux points.
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