USA : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sous les attentes

Au mois d'octobre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est ressorti à 46,3 contre 47,5 attendu après 48,1 le mois précédent.
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