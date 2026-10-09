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USA : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan sous les attentes
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 16:09

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Au mois d'octobre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan est ressorti à 46,3 contre 47,5 attendu après 48,1 le mois précédent.

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