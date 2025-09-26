USA : l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan recule plus que prévu

(AOF) - Au mois de septembre, l’indice de confiance des consommateurs américains calculé par l’Université du Michigan a reculé plus que prévu. Attendu en baisse de 58,2 à 55,4 points, cet indicateur est finalement retombé à 55,1 points. Il s’agit de son plus bas niveau depuis le mois de mai 2025. La baisse enregistrée ce mois a touché une large partie de la population, tous groupes confondus (âge, revenu, niveau d’études).

À l'échelle nationale, les attentes au niveau de la macro-économie ont diminué, notamment sur le marché du travail et la conjoncture économique, de même que les attentes personnelle