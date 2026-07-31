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USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan meilleur que prévu en juillet
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 16:15
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L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55,2 en juillet, contre 49,5 en juin. Il était attendu à 54.

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