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USA : l'indice de confiance de l'Université du Michigan meilleur qu'attendu en septembre
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 16:07
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Au mois de septembre, l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan s'est établi à 48,1 contre 47,8 attendu après 51,7 le mois dernier.

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