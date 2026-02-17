USA-L'indice d'activité "Empire State" baisse moins que prévu en février

L'activité manufacturière dans la région de New York a baissé moins que prévu en février, montre mardi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.
Son indice "Empire State" est passé à +7,1 après +7,7 en janvier.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de +6,98.
La composante des nouvelles commandes ressort à +5,8 après +6,6 le mois dernier et celle de l'emploi à +4,0 après -9,0.
Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a progressé pour atteindre +34,7 après +30,3 en janvier.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer