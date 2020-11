Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-L'inauguration de l'ère Biden se fera en format réduit Reuters • 22/11/2020 à 20:02









(.) WASHINGTON, 22 novembre (Reuters) - Le président élu américain Joe Biden commencera à dévoiler mardi la composition de son gouvernement et il prévoit d'ores et déjà une cérémonie d'installation à Washington en format réduit en raison de l'épidémie liée au nouveau coronavirus, a fait savoir son équipe dimanche. Le leader démocrate jette les bases de sa nouvelle administration malgré le refus du président sortant Donald Trump de reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre. Un juge fédéral vient de rejeter un recours déposé par Donald Trump cherchant à invalider des millions de vote par correspondance en Pennsylvanie, où la victoire a été attribuée à Joe Biden. Le Républicain cherche à faire annuler les résultats dans plusieurs autres Etats décisifs dont le Michigan, également remporté par Biden. Ron Klain, choisi par Joe Biden pour être son futur chef de cabinet, en a appelé à l'Administration fédérale des services généraux (GSA) dont il appartient à la cheffe, Emily Murphy, de proclamer le nom du président élu afin de lancer officiellement la transition. "J'espère que l'administratrice de la GSA fera son travail", a-t-il dit. Joe Biden doit prendre ses fonctions le 20 janvier comme 46e président des Etats-Unis. De l'État du Delaware où il réside, il réfléchit déjà à la composition de son gouvernement et ses "premiers choix" seront annoncés mardi, a dit Ron Klain. Joe Biden a déclaré jeudi avoir arrêté son choix pour le poste de secrétaire au Trésor pour lequel sont en lice l'ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, l'actuelle gouverneure de la Fed, Lael Brainard, une ancienne gouverneure de la Fed, Sarah Bloom Raskin, et Raphael Bostic, président de la Federal Reserve Bank of Atlanta. Le camp Biden a également fait savoir que le président élu pourrait annoncer le nom du secrétaire d'État dès cette semaine. L'ancienne conseillère à la Sécurité nationale Susan Rice et le diplomate Antony Blinken sont sur les rangs. "IL Y A QUELQUE CHOSE À CÉLÉBRER" Pour ce qui est de la cérémonie inaugurale, qui attire habituellement des foules énormes à Washington, Ron Klain a évoqué "des versions réduites des traditions existantes". Les mouvements de population doivent en effet être limités, alors que l'épidémie de COVID-19 a fait plus de 256.000 morts dans le pays. "Nous savons que les gens veulent célébrer. Il y a quelque chose ici à célébrer", a déclaré Ron Klain. "Nous voulons juste essayer de trouver un moyen de le faire de la manière la plus sûre possible." Pour ses détracteurs, le refus de Donald Trump de faciliter une transition ordonnée peut avoir de graves conséquences sur la sécurité nationale et la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Jen Psaki, conseiller de l'équipe de transition de Biden, a déclaré sur CNN qu'une action en justice visant à obliger la GSA à reconnaître la victoire de Joe Biden "n'est pas notre préférence". Cedric Richmond, membre démocrate du Congrès pressenti à un poste à la Maison blanche, a déclaré sur NBC que la certification des résultats du scrutin en Pennsylvanie, attendue lundi, devrait inciter l'administration Trump à commencer à coopérer avec l'équipe de Biden. Joe Biden a recueilli six millions de voix de plus que Donald Trump et il a emporté 306 grands électeurs contre 232 dans le système de collège électoral qui détermine le vainqueur du scrutin présidentiel. (Doina Chiacu, David Morgan, Linda So, Lisa Shumaker, Andy Sullivan, Andrea Shalal et Makini Brice, version française Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.