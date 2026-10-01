USA-L'activité manufacturière reste stable en septembre, les prix des intrants grimpent

L'activité manufacturière américaine est restée pratiquement inchangée en septembre, mais les prix des intrants ont fortement augmenté dans un contexte de forte demande, ce qui met en évidence des pressions inflationnistes persistantes.

L'indice PMI manufacturier publié jeudi par l'Institute for Supply Management (ISM) s'est établi à 54,5 en septembre, contre 54,6 en août, tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse à 55,0.

L'indice s'est maintenu cette niveau au-dessus du seuil des 50, le niveau qui sépare expansion et contraction de l'activité.

Le développement des infrastructures d'intelligence artificielle (IA) stimule le secteur, tout comme les entreprises qui reconstituent leurs stocks pour répondre à une forte demande intérieure.

Certains craignent toutefois que les secteurs non liés à l'essor de l'IA ne rencontrent des difficultés dans les mois à venir, le conflit au Moyen-Orient ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix de l'énergie.

L'indice des nouvelles commandes de l'enquête ISM a progressé à 55,3 le mois dernier, contre 53,7 en août, et les carnets de commandes ont également augmenté.

Toutefois, la forte demande a continué à exercer une pression sur les chaînes d'approvisionnement et l'indice des livraisons des fournisseurs, où un chiffre supérieur à 50 indique un ralentissement, s'établit à 59,0.

En conséquence, l'indice des prix payés pour les intrants ont connu un fort bond, passant de 71,1 en août à 77,9 en septembre.

(Reportage Lucia Mutikani ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)