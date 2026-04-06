USA/ISM-Le secteur des services ralentit en mars, les prix payés s'envolent

La croissance du secteur des services aux États-Unis a ralenti plus que prévu en mars, tandis que les prix payés par les entreprises pour leurs intrants ont grimpé en flèche, ce qui constitue un premier signe que le conflit au Moyen-Orient alimente les pressions inflationnistes.

L'indice ISM des services est ressorti à 54,0 le mois dernier, contre 56,1 en février, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse à 55,0.

Un indice supérieur à 50 indique une croissance dans le secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine.

Le conflit opposant depuis fin février les États-Unis et Israël d'un côté, et l'Iran de l'autre, a entraîné une flambée des cours mondiaux du pétrole, tandis que le prix moyen de l'essence dans les stations-service américaines a dépassé les 4 dollars le gallon pour la première fois depuis plus de trois ans.

L'indice ISM mesurant les prix payés par les entreprises pour leurs intrants a grimpé à 70,7 le mois dernier, son niveau le plus élevé depuis octobre 2022, contre 63,0 en février.

Le sous-indice des délais de livraison des fournisseurs a pour sa part progressé à 56,2, contre 53,9 en février, ce qui reflète un allongement des délais en usine, les fabricants de produits alimentaires, de boissons et de tabac évoquant des "retards de conteneurs".

La composante des nouvelles commandes s'est quant à elle établie à 60,6, après 58,6 en février.

(Lucia Mutikani; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)