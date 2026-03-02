USA/ISM-L'activité manufacturière stable en février, les prix des intrants bondissent

La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis est restée plutôt stable en février, mais l'indice des prix payés par les usines pour leurs intrants a atteint son plus haut niveau en près de trois ans et demi, soulignant les risques inflationnistes de la politique commerciale américaine.

L'indice ISM manufacturier est ressorti en hausse à 52,4 contre 52,6 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 51,8.

C'est le deuxième mois consécutif où l'indice PMI dépasse le seuil des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction.

La reprise de l'activité en janvier, après 10 mois consécutifs de contraction, a été attribuée à la reprise des commandes après la période des fêtes, ainsi qu'à ce que l'ISM a décrit comme des achats "visant à anticiper les hausses de prix attendues en raison des problèmes tarifaires actuels".

Le sous-indice des nouvelles commandes a reculé à 55,8 en février après avoir atteint 57,1 en janvier, son plus haut niveau depuis février 2022. Les commandes en attente ont toutefois augmenté et les exportations sont restées stables.

Les performances des fournisseurs en matière de livraisons ont continué de se détériorer, passant de 54,4 en janvier à 55,1 en février. Un chiffre supérieur à 50 indique un ralentissement des livraisons.

Les livraisons prenant plus de temps, les fabricants ont dû faire face à une hausse des prix des intrants, dont l'indice a grimpé à 70,5 en février, son plus haut niveau depuis octobre 2022, contre 59,0 en janvier.

Les analystes tablaient sur une hausse à 60,0.

Cette augmentation reflète la forte hausse des prix des biens de production, hors alimentation et énergie, en janvier, et laisse présager une répercussion plus importante des droits de douane.

L'indice de l'emploi dans le secteur manufacturier a légèrement augmenté, passant de 48,1 en janvier à 48,8 le mois dernier.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá)