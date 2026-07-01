USA/ISM-L'activité manufacturière ralentit en juin, les prix des intrants restent élevés

L'activité manufacturière a ralenti aux Etats-Unis en juin après avoir connu une forte hausse le mois précédent, probablement en raison de l'atténuation de l'effet positif lié à l'anticipation des commandes par les entreprises pour éviter les pénuries et la hausse des prix provoquées par le conflit au Moyen-Orient.

L'Institute for Supply Management (ISM) a fait état mercredi d'une baisse à 53,3 de son indice PMI manufacturier le mois dernier, contre 54,0 en mai.

Un indice supérieur à 50 indique une expansion du secteur manufacturier, qui représente 9,4% de l'économie américaine.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice PMI inchangé à 54,0.

Malgré le ralentissement de l'activité en juin, le secteur manufacturier affiche six mois consécutifs de croissance, porté notamment par un essor des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), qui a contribué à atténuer l'impact de la guerre au Moyen-Orient.

L'indice des nouvelles commandes a pour sa part reculé à 56,0 en juin, un niveau qui reste toutefois élevé, contre 56,8 en mai. Les carnets de commandes ont également diminué après avoir augmenté le mois précédent, tandis que les exportations ont reculé.

Les stocks des usines ont rebondi après une longue période de contraction et les chaînes d'approvisionnement se sont quelque peu améliorées, probablement grâce à l'accord provisoire entre Washington et Téhéran visant à mettre fin au conflit.

L'indice des livraisons des fournisseurs a reculé à 57,4, contre 60,6 en mai. Ce chiffre, qui reste toutefois supérieur à 50, continue donc d'indiquer un ralentissement des livraisons.

L'indice des prix payés pour les intrants a quant à lui reculé à 73,0, un niveau toujours élevé, contre une lecture à 82,1 en mai.

La trêve, bien que fragile, a ramené les prix du pétrole à leurs niveaux d'avant-guerre, mais les prix devraient rester élevés, car la frénésie de dépenses dans l'IA fait grimper le coût des biens technologiques tels que les semi-conducteurs et l'électronique.

(Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandia)