USA: inflation stable en août, le 'core' remonte un peu

(CercleFinance.com) - Les prix de détail aux Etats-Unis ont augmenté en août au même rythme qu'au mois de juillet, confirmant la tendance à la décélération de l'inflation dans le pays.



L'indice des prix à la consommation (CPI) est ressorti en hausse de 0,2% le mois dernier, comme en juillet, conformément aux anticipations établies par les économistes.



Sur un an, sa progression ressort à 2,5% selon les données publiées jeudi par le Département du Travail, ce qui s'inscrit là encore en ligne avec les prévisions du consensus.



Hors alimentation et énergie ('core'), la hausse des prix de détail atteint 0,3%, après +0,2% en juillet, un chiffre qui ressort au-dessus de l'estimation du consensus qui visait 0,2%.



Toujours sur cette base, l'inflation ressort à 3,2% en glissement annuel en août, comme attendu par les économistes.



Si cette mesure de l'inflation a sensiblement reflué ces derniers mois, elle demeure encore supérieure à l'objectif de la Réserve fédérale qui souhaite la voir repasser sous le seuil des 2%.





