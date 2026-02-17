 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : indice "Empire State" en repli limité en février
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:40

L'indice d'activité manufacturière de la Fed de New York ressort à 7,1 en février, un chiffre en légère baisse par rapport au niveau de 7,7 atteint le mois précédent, mais supérieur au consensus, qui était d'un peu plus de 6.

L'indice général des conditions économiques aligne ainsi sa 4ème lecture positive en cinq mois. Parmi ses composantes, les nouvelles commandes augmentent, tandis que les livraisons restent stables.

L'emploi et la moyenne de la semaine de travail montent légèrement après la baisse du mois dernier. Le rythme des hausses des prix des intrants et des prix de vente s'accélère.

Enfin, les plans d'investissement se renforcent et les entreprises deviennent plus optimistes quant à l'amélioration des conditions dans les mois à venir : l'emploi est attendu en croissance.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank