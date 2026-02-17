USA : indice "Empire State" en repli limité en février
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 14:40
L'indice général des conditions économiques aligne ainsi sa 4ème lecture positive en cinq mois. Parmi ses composantes, les nouvelles commandes augmentent, tandis que les livraisons restent stables.
L'emploi et la moyenne de la semaine de travail montent légèrement après la baisse du mois dernier. Le rythme des hausses des prix des intrants et des prix de vente s'accélère.
Enfin, les plans d'investissement se renforcent et les entreprises deviennent plus optimistes quant à l'amélioration des conditions dans les mois à venir : l'emploi est attendu en croissance.
