USA : indice de confiance UMich quasi-stable en octobre
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 16:15
Cette quasi-stabilité en octobre résulte d'une légère hausse du sous-indice des conditions économiques actuelles (+0,6 point à 61), qui compense un repli à peu près symétrique de celui des attentes des ménages (-0,5 point à 51,2).
'Les entretiens avec les personnes interrogées révèlent peu de preuves que la fermeture du gouvernement fédéral a changé l'opinion des consommateurs sur l'économie jusqu'à présent', note Joanne Hsu, directrice des sondages auprès des consommateurs à l'UMich.
