USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T

Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )

Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations à Honeywell pour un contrat de maintenance pour ses avions, qu'elle accuse le conglomérat de ne pas avoir respecté.

Dan ce contexte et sur la base des négociations actuelles, Honeywell prévoit d'enregistrer une charge unique de 470 millions de dollars au total au quatrième trimestre 2025, avec un impact de l'ordre de 370 millions de dollars sur le bénéfice opérationnel, précise Honeywell dans un communiqué.

"Il n'existe aucune garantie que des règlements seront conclus", indique toutefois la compagnie, qui fournit des technologies aérospatiales ou encore des solutions d'automatisations pour la construction ou pour l'industrie.

Honeywell a par ailleurs révisé à la baisse ses prévisions financières pour 2025 pour prendre en compte la scission de son activité matériaux avancés, opérée fin octobre.

Alors qu'il anticipait des ventes annuelle à périmètre et taux de change constants comprises entre 40,7 et 40,9 milliards de dollars, il prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 37,5 et 37,7 milliards de dollars.

Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels - qui fait référence sur le marché - est aussi revu en baisse, entre 9,7 et 9,8 dollars contre 10,6 à 10,7 annoncés précédemment.

Dans les échanges électroniques à la Bourse de New York, le titre de Honeywell reculait de 0,7% aux alentours de 13H40 GMT.