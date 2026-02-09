Eramet baisse, le directeur financier suspendu durant une enquête

L'usine de production de lithium d'Eramet en Argentine

Eramet recule en Bourse lundi, alors qu'une crise de direction a entraîné en l'espace d'une semaine le ‍départ de son directeur général et la suspension de son directeur financier, le groupe minier français précisant que les deux décisions ont été prises pour ‌des motifs distincts.

Dans une déclaration lundi, Eramet "confirme qu’une organisation temporaire a été mise en place afin d’assurer la supervision de sa direction financière", ​à la suite de la dispense d’activité temporaire d'Abel Martins-Alexandre.

La suspension ⁠avait été dévoilée vendredi par le Financial Times (FT), citant des sources, puis confirmée à Reuters par un porte-parole.

Elle est survenue ⁠moins d'une semaine après ‍l'annonce du départ du directeur général d'Eramet Paulo Castellari, ⁠en poste depuis quelques mois seulement, en raison "de divergences (...) sur les modes de fonctionnement avec le conseil d’administration".

Le groupe a cependant précisé lundi que la ​suspension temporaire d'Abel Martins-Alexandre avait été décidée pour permettre le bon déroulement d'une enquête indépendante sur les pratiques de management au sein de le direction ⁠financière, à la suite d’un signalement émanant de plusieurs collaborateurs, ​et était sans lien avec le départ du directeur ​général.

A Paris, vers 11h35 ​GMT, l'action chutait de 8,5% à 62,2 euros, creusant ses pertes après ​la publication de la déclaration d'Eramet ⁠vers 10h45 GMT, contre une stabilité du SBF 120 au même moment.

"Arrivé au sein du groupe en septembre et considéré comme proche du directeur général évincé, Abel Martins-Alexandre était en arrêt maladie après le départ de Paulo Castellari", ‌expliquent dans une note les analystes de Portzamparc, citant l'article du FT.

"Le départ (...) a surpris les investisseurs et soulevé des interrogations sur la gouvernance (d'Eramet), dont l'État français est actionnaire", rappelle Portzamparc, qui souligne que le titre du groupe minier a perdu près de 8% la semaine dernière.

