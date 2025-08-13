USA : hausse surprise des stocks hebdomadaires de pétrole

(AOF) - La semaine dernière, aux États-Unis, les stocks de pétrole ont progressé de 3,036 millions de barils. Cette hausse est une surprise car les analystes tablaient plutôt sur un repli de 0,9 million d’unités. La semaine précédente, les stocks avaient connu un repli de 3,029 millions d’unités. De leur côté, les stocks d’essence ont moins diminué que prévu avec une baisse de 0,792 million de barils, contre une prévision à -1 million et un précédent à -1,323 million. Vers 17h, le Brent recule de 1,27% à 65,27 dollars. Le WTI cède 1,30% à 62,25 dollars.
