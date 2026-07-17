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USA : hausse surprise des prix à l'importation en juin
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 14:35

Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, alors que les économistes anticipaient en moyenne un repli de 0,7% le mois dernier.

En excluant la catégorie des carburants, dont les prix à l'importation se sont tassés de 0,4% en rythme séquentiel, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% le mois dernier par rapport à mai.

De leur côté, les prix américains à l'exportation ont baissé de 0,6% en juin par rapport à mai (-0,7% hors produits agricoles), alors que le consensus ressortait à -0,4%. En rythme annuel, les prix à l'importation et à l'exportation ont progressé respectivement de 7,1% et de 10,2% en juin.

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