USA : hausse surprise de l'indice PMI de Chicago en juillet

Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago a progressé en juillet, alors qu'une baisse était redoutée. Il est passé de 56,7 à 57,6 points, contre des attentes à 56 points, pour revenir au plus haut depuis mai 2026.
A lire aussi
-
De nouveaux incendies se sont déclarés vendredi dans une Grèce en état d'alerte en raison de vents violents, poussant les autorités à ordonner l'évacuation d'une partie d'une banlieue d'Athènes. Dans un message envoyé sur les téléphones portables, la Protection ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) La situation technique milite pour un achat du titre ConocoPhillips sur les cours actuels, par l'intermédiaire du turbo CALL Société Générale 8Y78S qui cote 4.095 USD. La valeur est actuellement en zone de survente et la proximité du niveau actuellement ... Lire la suite
-
Les signalements de fièvre, de diarrhée et de chute marquée de la production laitière se multiplient dans les élevages suisses, sans que la cause de cette maladie soit encore connue, ont indiqué mercredi les autorités fédérales. L'Office fédéral de la sécurité ... Lire la suite
-
Stellantis, la maison mère de Chrysler, a annoncé vendredi le rappel de plus de 1,5 million de pick-ups Ram 1500 à travers le monde en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité. Le rappel concerne les Ram 1500 des années 2019 à 2026, qui pourraient ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 517,09
|+0,37%
|0,322
|+0,78%
|14,8
|+5,71%
|25,66
|-3,46%
|90,1
|+0,73%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer