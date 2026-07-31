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USA : hausse surprise de l'indice PMI de Chicago en juillet
information fournie par Zonebourse 31/07/2026 à 15:49
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Aux Etats-Unis, l'indice PMI de Chicago a progressé en juillet, alors qu'une baisse était redoutée. Il est passé de 56,7 à 57,6 points, contre des attentes à 56 points, pour revenir au plus haut depuis mai 2026.

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