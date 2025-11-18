 Aller au contenu principal
USA : hausse surprise de l’indice NAHB
information fournie par AOF 18/11/2025 à 16:55

(AOF) - Au mois de novembre aux Etats-Unis, l’indice NAHB s’est installé à 38 points, contre 37 un mois plus tôt et des attentes à 37 points. Il est à son plus haut niveau depuis avril 2025. Cet indicateur de la National Association of Home Builders doit évaluer le niveau des ventes actuelles et futures de logements.

