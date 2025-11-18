USA : hausse surprise de l’indice NAHB

(AOF) - Au mois de novembre aux Etats-Unis, l’indice NAHB s’est installé à 38 points, contre 37 un mois plus tôt et des attentes à 37 points. Il est à son plus haut niveau depuis avril 2025. Cet indicateur de la National Association of Home Builders doit évaluer le niveau des ventes actuelles et futures de logements.
A lire aussi
-
Deux Ukrainiens au service de Moscou sont soupçonnés de deux actes de sabotage d'une voie ferrée en Pologne, importante pour le transport de passagers, d'armes et de marchandises vers l'Ukraine, a déclaré mardi le Premier ministre polonais. Depuis le début de l'invasion ... Lire la suite
-
Le géant américain du numérique Google a commencé mardi le déploiement de la dernière version de son outil d'intelligence artificielle (IA), Gemini, avec l'objectif affirmé de prendre la tête de la course à cette technologie dont le potentiel fait rêver le secteur. ... Lire la suite
-
L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a indiqué mardi avoir reçu l'approbation de son conseil d'administration pour mettre en œuvre la première étape d'une large augmentation de capital, annoncée en juin, qui doit voir l'État français devenir ... Lire la suite
-
La justice portugaise a lancé mardi une série de perquisitions dans le cadre d'une enquête portant sur la privatisation de la compagnie aérienne TAP en 2015 et au financement d'un achat d'appareils Airbus, a annoncé le ministère public. Selon le DCIAP, le département ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer