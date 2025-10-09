USA : hausse supérieure aux attentes des stocks hebdomadaires de gaz naturel

(AOF) - La semaine dernière, les stocks américains de gaz naturel ont progressé plus que prévu avec une hausse de 80 milliards de pieds cubes, contre une estimation à 76 milliards de pieds cubes et un précédent à 53 milliards de pieds cubes. Les stocks étaient supérieurs de 23 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même période et de 157 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 484 milliards de pieds cubes. À 3 641 milliards de pieds cubes, le volume total de gaz en activité se situe dans la fourchette historique sur cinq ans.
