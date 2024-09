Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client USA : hausse plus forte que prévu du moral des ménages information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est amélioré encore plus fortement que prévu en septembre, à en croire les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.



Cet indice de confiance a progressé pour le second mois consécutif pour s'établir à 69 ce mois-ci, contre 67,9 en août, alors que les économistes prévoyaient un chiffre de 68,5.



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est tout particulièrement appréciée, atteignant 62,9 contre 61,3 le mois précédent.



Celle mesurant leurs perspectives a quant à elle avancé à à 73, après 72,1 en août.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, évoque une amélioration des conditions d'achat chez les ménages, notamment pour ce qui concerne les équipements durables, en raison d'une perception jugée plus favorable de l'évolution des prix.



Elle note aussi qu'une part grandissante des Républicains comme des Démocrates anticipent une victoire de Kamala Harris à l'issue de l'élection présidentielle du 5 novembre.





