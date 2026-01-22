USA: hausse moins importante qu'attendu des nouvelles inscriptions au chômage
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:38
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 201 500, en contraction de 3750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 849 000 lors de la semaine au 5 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 26 000, toujours par rapport à la semaine précédente.
