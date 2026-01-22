 Aller au contenu principal
USA: hausse moins importante qu'attendu des nouvelles inscriptions au chômage
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:38

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir compté 200 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 12 janvier, un chiffre en hausse de 1000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 198 000 à 199 000) et bien inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 212 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 201 500, en contraction de 3750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 849 000 lors de la semaine au 5 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en baisse de 26 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

