USA: hausse minime des prix à l'importation en décembre information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Les prix à l'importation ont enregistré en décembre une hausse de 0,1% pour le troisième mois consécutif, un chiffre qui montre que les tensions inflationnistes sont désormais mieux maîtrisées aux Etats-Unis.



Dans une note d'information diffusée ce jeudi, le Département du Travail souligne que les prix à l'import n'ont plus connu de progression supérieure à 0,1% depuis avril 2024.



Les prix de l'énergie ont pourtant augmenté de 1,4% le mois dernier, sous l'effet de la hausse des coûts du pétrole et du gaz naturel, soit leur plus forte progression depuis avril dernier.



La hausse des prix de l'alimentation et des boissons a par ailleurs accéléré en décembre, pour s'établir à 2,8% contre 1,4% en novembre.



En base annualisée, c'est-à-dire sur 12 mois glissants, les prix à l'importation affichent un gain de 2,2%, leur plus forte progression depuis décembre 2022.





