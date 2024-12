USA: hausse du moral des consommateurs en décembre (UMich) information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 16:14









(CercleFinance.com) - Le moral des ménages américains s'est bien amélioré en décembre, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Son indice de confiance est remonté à 74 ce mois-ci après 71,8 en novembre, conformément à la première estimation qui avait été publiée il y a deux semaines.



Il s'agit de son cinquième mois consécutif de hausse.



Les économistes prévoyaient une très légère révision à la hausse de l'indice, de l'ordre de 0,2 point de pourcentage.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a bondi à 75,1, contre 63,9 le mois précédent, tandis que celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations s'est replié de 76,9 à à 73,3 d'un mois sur l'autre.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, note que le moral des Républicains a monté en flèche suite à l'élection de Donald Trump, tandis que celui des Démocrates a baissé.



L'économiste attribue surtout la hausse de l'indice à la volonté affichée par les consommateurs de réaliser rapidement de gros achats dans l'anticipation de futures hausses de prix.





