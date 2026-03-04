 Aller au contenu principal
USA: hausse des stocks de pétrole légèrement supérieure aux attentes
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:43

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 439,3 millions de barils lors de la semaine du 23 février, signalant une hausse de 3,5 millions de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient sur une hausse plus modérée de 2,3 millions.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 0,4 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1,7 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,2% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
