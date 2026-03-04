USA: hausse des stocks de pétrole légèrement supérieure aux attentes
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 16:43
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont augmenté de 0,4 million de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1,7 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,2% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour.
