USA : hausse des prix à l'importation au-dessus des attentes en août

Les prix américains à l'importation ont augmenté de 0,7% en août 2026 par rapport au mois précédent, selon le département du Travail, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une hausse de 0,4% le mois dernier.

En excluant la catégorie des carburants, dont les prix à l'importation se sont tassés de 0,1% en rythme séquentiel, les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,8% le mois dernier par rapport à juillet.

De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 0,6% en août par rapport à juillet ( 0,7% hors produits agricoles), alors que le consensus ressortait à 0,5%. En rythme annuel, les prix à l'importation et à l'exportation ont progressé respectivement de 7% et de 8,6% en août.