USA: hausse des mises en chantier de logements en juillet information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 14:35









(Zonebourse.com) - Le Département du Commerce fait état d'une augmentation de 5,2% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juillet 2025 par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.428.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières.



Toutefois, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- se sont contractées de 2,8% le mois dernier, à 1.354.000. Enfin, les achèvements de logements ont progressé de 6% à 1.415.000.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.