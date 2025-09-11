USA-Hausse des inscriptions au chômage à 263 .000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 6 septembre à 263 .000 contre 236.000(révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 235.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 30 août ont été révisées en baisse par rapport à une estimation initiale de 237.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 240.500 contre 230.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,939 million lors de la semaine au 30 août(dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,939 million (révisé) la semaine précédente.

