USA-Hausse des inscriptions au chômage à 237.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 30 août, à 237.000 contre 229.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 230.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 23 août n'ont pas fait l'objet d'une révision par rapport à l'estimation initiale.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 231.000 contre 228.500 la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,940 million lors de la semaine au 23 août (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,944 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)