USA-Hausse des inscriptions au chômage à 199.000

Les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 1er août, à 199.000 contre 198.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 202.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 25 juillet ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 197.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 198.750 contre 203.250 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a progressé à 1,801 million lors de la semaine au 25 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,777 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)