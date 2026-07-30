USA-Hausse des inscriptions au chômage à 197.000

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 25 juillet, à 197.000 contre 188.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 200.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 18 juillet ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 187.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 202.750 contre 207.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé à 1,782 million lors de la semaine au 18 juilllet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,789 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)