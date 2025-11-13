 Aller au contenu principal
USA: hausse de 6,4 millions de barils des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 18:09

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 427,6 millions de barils lors de la semaine du 3 novembre, signalant une hausse de 6,4 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 0,6 million de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 0,9 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 89,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,9 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

