USA : hausse de 1,3% des stocks des grossistes en juillet

Les stocks des grossistes américains ont grimpé de 1,3% en juillet 2026 par rapport au mois précédent, d'après le département du Commerce, après une hausse séquentielle de 0,4% en juin par rapport à mai.

De leur côté, les ventes des grossistes ont augmenté de 0,8% en juillet aux Etats-Unis, après une chute de 2,9% le mois précédent. Du fait des évolutions d'un mois sur l'autre des ventes et des stocks, le ratio stocks/ventes s'est légèrement accru, passant de 1,19 en juin à 1,20 en juillet.

Par rapport au même mois de 2025, les stocks des grossistes ont progressé de 5,7% en juillet 2026, alors que les ventes ont grimpé de 13%, un écart se traduisant par une baisse du ratio stocks/ventes, qui s'établissait à 1,28 en juillet de l'année précédente.