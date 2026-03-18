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USA : hausse de 0,7% des prix à la production en février
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 13:38

L'indice des prix à la production pour la demande finale aux États-Unis a augmenté de 0,7% en février par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, dont une hausse de 0,5% en données sous-jacentes.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix à la production s'est accélérée à des rythmes de 3,4% en données brutes et de 3,5% en données sous-jacentes, à comparer à des taux annuels respectifs de 2,9% et 3,4% en janvier.

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