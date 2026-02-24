 Aller au contenu principal
USA : hausse de 0,2% des stocks des grossistes en décembre
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 16:20

Conformément aux attentes des analystes, les stocks des grossistes américains se sont accrus de 0,2% en décembre 2025 par rapport au mois précédent, après une augmentation de 0,2% également en novembre.

De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1% en décembre en rythme séquentiel, après un bond de 1,4% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 1,3%).

Du fait de cette progression plus rapide des ventes que des stocks, le rythme d'écoulement des stocks s'est raccourci entre novembre et décembre, passant de 1,28 à 1,27 mois, d'après le Département du Commerce, qui publie ces chiffres.

