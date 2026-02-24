USA : hausse de 0,2% des stocks des grossistes en décembre
De leur côté, les ventes des grossistes ont grimpé de 1% en décembre en rythme séquentiel, après un bond de 1,4% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 1,3%).
Du fait de cette progression plus rapide des ventes que des stocks, le rythme d'écoulement des stocks s'est raccourci entre novembre et décembre, passant de 1,28 à 1,27 mois, d'après le Département du Commerce, qui publie ces chiffres.
